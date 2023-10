18-jarig toptalent weet nog niet of hij voor België kiest, want hij heeft nog een andere (makkelijkere) keuze

Malick Fofana heeft dit seizoen al indruk gemaakt bij KAA Gent. De 18-jarige vleugelaanvaller is nu ook opgeroepen voor de jonge Duivels, maar hij had nog een andere keuze.

Bij de Belgische beloften lijkt hij intussen ook zijn basisplaats veroverd te hebben, net als bij Gent. Maar internationaal voetbal bij de grote mannen is natuurlijk zijn doel. De vraag is of dat voor België zal zijn, waar de concurrentie op zijn plaats heel groot is.

Hij is immers ook opgeroepen voor Guinee, dat hem wil voor de A-ploeg. "Maar ik heb nog geen keuze gemaakt. Mijn vader was international bij Guinee - een makkelijke keuze is het dus niet. Wat als Tedesco me selecteert? Dan zeg ik daar 'ja' op en zal ik voor België kiezen", zegt hij bij HLN.

Beloftencoach Gill Swerts is alvast heel lovend over hem. Hij heeft de juiste 'dueltechniek' en een laag zwaartepunt. Een beetje als Eden Hazard - zonder dat we die vergelijking willen maken. Als hij op het juiste moment kort kan wegdraaien en versnellen, is hij onhoudbaar", aldus Swerts.