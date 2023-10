RWDM krijgt enorm goed nieuws te horen met oog op wedstrijd tegen Westerlo

RWDM krijgt enorm goed nieuws te horen met het oog op de wedstrijd tegen Westerlo. Dit na de discutabele match tegen Charleroi die met 2-1 verloren werd.

In die wedstrijd ging tegen het einde aan alles fout wat fout kon gaan. Lawrence Visser kon niet meer verder fluiten en moest vervangen worden. Even later was er een opstootje tussen Pathé Mboup en een Charleroi-speler.

Toen Makhtar Gueye tussenbeide wou komen. Kreeg hij plots zelf een tweede gele kaart van de vervangref. Helemaal onterecht dus. De VAR kwam niet tussenbeide en Gueye moest onder begeleiding van het veld. Hij trapte later de spelerstunnel nog kort en klein.

Nu krijgt de Brusselse club uiteindelijk toch wat leuker nieuws. RWDM ging in beroep tegen de schorsing en kreeg gelijk. De gele kaart wordt later dus ingetrokken en Gueye kan spelen tegen Westerlo.