Schitteren bij de Jonge Duivels, maar geen basisspeler bij Cercle: Dit is waarom

Kazeem Olaigbe landde in augustus bij Cercle Brugge. Veel verder dan vier invalbeurten geraakte de Jonge Duivel niet.

Bepalend bij de Jonge Duivels is Kazeem Olaigbe, maar in de Jupiler Pro League is hij hoegenaamd geen vaste waarde. Vier invalbeurten kreeg hij dit seizoen al bij de Vereniging.

“Het is en blijft een hele jonge speler die een proces moet doormaken”, verklaart Rembert Vromant, de technisch directeur van Cercle Brugge, aan Het Nieuwsblad.

Nochtans maakt hij ook bij groenzwart een heel goede indruk. “Op tactisch vlak, fysiek… We hebben al heel veel gezien van Kazeem op training, dat is ook de reden waarom hij al vier keer mocht invallen.”

De ex-speler van Southampton is nog op zoek naar zijn plekje bij de club. “Maar het is ook wel zo dat hij op anderhalve maand al twee keer weg was met de nationale ploeg, waardoor hij redelijk wat trainingen miste.”

Toch verwachten ze bij Cercle Brugge nog heel wat van hem. “Wij zijn hem dus gewoon langzaam aan het brengen. De mensen hebben er nog niet het laatste van gezien, dat kan ik verzekeren.”