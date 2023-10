Tegenvallende transfer voor RSC Anderlecht: "Was er vorig seizoen al mee bezig"

Alexis Flips maakte deze zomer de overstap naar RSC Anderlecht. Veel plezier hebben beide partijen daar echter nog niet aan gehad.

Brian Riemer heeft Alexis Flips een paar trapjes naar beneden op de ladder bij paarswit gezet, nadat hij niet echt kan waarmaken wat men er van verwacht had. Ex-coach Will Still van Flips zegt dat Anderlecht nog eventjes geduld moet hebben en dat Flips zeker nog van groot belang zal zijn voor het team van Riemer.

De Deense trainer van paarswit zag een slimme speler zijn ploeg vervoegen, iemand die een beslissende pass kan geven en andere spelers beter maakt, zo klonk het aanvankelijk.

“In de Ligue 1 is het voetbal beheerster en tactischer, maar tegelijkertijd ook erg snel. In België gaat het van de eerste tot de laatste minuut alle kanten op. Daarvoor moet een speler een indrukwekkend fysiek en atletisch vermogen aan de dag stellen”, klinkt het bij Still in Gazet van Antwerpen.

“Alex heeft dat en kan bijgevolg zijn plek vinden in dit type voetbal, maar dan moet hij eerst leren om 90 minuten lang vol te houden. Dat is eén van de dingen waar ik hem vorig seizoen al mee begeleidde.”

Still beseft dat de Fransman in een moeilijke periode zit, ook als je ziet welke concurrentie hij binnen de club heeft. “Laten we ook niet vergeten dat hij pas twee maanden bij Anderlecht is en dat hij de taal van de kleedkamer (Engels, nvdr) niet zo goed spreekt. Jullie hebben nog niet gezien tot wat hij in staat is.”