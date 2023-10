🎥 Ideale Wereld prikt in hilarische sketch naar onder meer Van Quickenborne, Tedesco, Vanaken en Vermeeren

De wedstrijd tussen Belgiƫ en Zweden op maandagavond werd bij de rust gestaakt. Ondertussen is ook duidelijk dat het resultaat van de wedstrijd zal blijven staan op een 1-1 gelijkspel.

In de vooravond had een man van Tunesische origine twee Zweedse fans in koelen bloede doodgeschoten. Toen dat nieuws het stadion insijpelde, werd beslist de tweede helft niet meer te spelen.

De UEFA heeft ondertussen beslist om het resultaat op 1-1 te laten staan, maar voor de supporters was het natuurlijk wel een bevreemdende avond. Toch werd er verslag gemaakt van de match.

Ook door 'de mannen van de Arteveldehogeschool' in Gent, die zoals wel vaker een filmpje maakten voor de De Ideale Wereld. Waarbij ze de draak steken met zowat alles en iedereen.

Iedereen met de grond gelijk

Vincent Van Quickenborne en het 'combi-incident' passeert de revue, maar ook de terreur van maandag zelf wordt flink op de korrel genomen. Geniet mee van de beelden.

De aftiteling is in dat soort filmpjes overigens ook altijd geweldig. Zo was Hans Vanaken onterecht afwezig volgens het filmpje, is de hype rond hem aan het "Arthur Verminderen" en is de coach die Doku niet opstelde "Domme Nico Tedesco".