Anderlecht moet het zonder sterkhouder doen en daar kan jongeling van profiteren

De kans dat Thomas Delaney al fit genoeg is om in Sclessin aan de match te beginnen, lijkt ons eerder klein. Hoe gaat Brian Riemer straks aantreden tegen Standard? Er liggen kansen voor een jongen die er al een tijdje op aan het wachten is.

Eerst en vooral: Brian Riemer leek ons echt wel veel te optimistisch toen hij zei dat Delaney na de interlandbreak fit zou zijn. De revalidatietijd voor gewone stervelingen na een operatie van een sleutelbeenbreuk is ongeveer drie maanden. Nu zijn voetballers wel beter begeleid dan 'jan met de pet', maar toch zou het straf zijn indien Delaney al na 25 dagen de training volledig hervat heeft.

Stroeykens heeft punten gescoord

Morgen krijgen we daar meer informatie over. De vraag is hoe Riemer zijn middenveld gaat stofferen als Delaney er nog steeds niet bij is. Rits en Leoni zijn certitudes, maar de vraag is of hij gaat teruggrijpen naar zijn meer verdedigende driehoek.

Tegen KV Mechelen speelde Anderlecht op het middenveld met de punt naar achter. Met Stroeykens naast Leoni en Rits als stofzuiger daar achter. Dat werkte goed en zorgde voor meer aanvallende animo. Stroeykens heeft de voorbije interlands met de beloften ook matchritme achter de kiezen en deed er vertrouwen op.

Met Diawara te weinig voetbal vooruit

Hij verlengde pas zijn contract en kreeg ook de belofte van speelkansen. Tegen Mechelen greep hij die en er lijkt geen reden om hem uit de ploeg te zetten. De 19-jarige lijkt als aanvallende middenvelder ook zijn plaats te hebben gevonden.

De andere optie is om Amadou Diawara in het elftal te zetten. Dan moet Leoni wat hoger gaan spelen, maar dat is een veldbezetting die dit seizoen toch al twijfelachtig is gebleken. Diawara, Rits en Leoni lopen elkaar daarbij veelal in de weg en er wordt te weinig vooruit gevoetbald.

Voorlopig komt Alexis Flips trouwens nog niet in aanmerking voor een basisplaats. Hij zou gaandeweg wel steeds meer minuten moeten gaan krijgen.