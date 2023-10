Anderlecht heeft één speler die met groot vertrouwen naar Standard trekt: "Ik twijfelde maar hij zei: 'Stop! Ik wil spelen!"

Zinho Vanheusden liet al weten dat hij zijn ploegmaats niet zal moeten motiveren voor de match tegen Anderlecht. Het omgekeerde is ook waar. Jan Vertonghen zal er niet al te veel woorden moeten aan vuil maken. Zeker niet bij Kasper Dolberg, want die heeft de ontmoeting al met rood aangekruist.

Het is vrij onkarakteristiek dat Kasper Dolberg een glimlach laat zien op regelmatige basis. Maar vraag het aan iedereen op Neerpede: de Deense spits loopt met een kamerbrede lach rond sinds vorige week. Toen werd hij - op zijn verjaardag - vader van een tweeling en werd hij opgeroepen voor de Deense nationale ploeg. Als kers op de taart scoorde hij de zaterdag erop dan nog.

"Het was een stressvolle periode voor hem, maar wel op een positieve manier", aldus Brian Riemer. "Het was wel heel veel allemaal, maar de meisjes en zijn vriendin maken het heel goed. Ik zag een ongelooflijk gelukkige man rondlopen. Al heb ik vrijdag wel getwijfeld om hem op te nemen in de selectie voor de match tegen KV Mechelen", gaf Riemer toe.

"Hij moest heel wat over en weer rijden en veel in orde maken. Ik dacht dat het allemaal te veel ging zijn en ik vertelde hem dat ook allemaal. Hij liet me niet uitspreken: 'Stop! Ik wil gewoon spelen!' Als je op zo'n wolk zit..."

En dat is blijkbaar ook het geval voor de match tegen de Rouches. "Hij kijkt al weken uit naar die wedstrijd", knikte Riemer. "Ik reken ook op hem als één van de sterkhouders om te laten zien hoe goed hij wel is. In zulke matchen moet je er staan", spaarde zijn coach de druk niet.