De Roeck laat zich uit over zege Kortrijk tegen Club Brugge en heeft opmerkelijke mening over prestatie eigen team

Jonas De Roeck heeft een duidelijke mening klaar. Zowel over de prestatie van zijn eigen team als over de gevolgen van de overwinning van Kortrijk tegen Club Brugge.

Het Westerlo van De Roeck maakte pas in extremis gelijk op het veld van RWDM. De trainer van de Kemphanen erkent bij Sporza dat die late 1-1 voor een grote opluchting heeft gezorgd. "Ik denk dat we de betere kansen hebben gehad", oppert De Roeck bovendien.

Een enigszins opmerkelijke mening toch. Voor rust dreigde Westerlo enkel een keertje via Daci. Na de 1-0 zat de gelijkmaker er eigenlijk enkel in bij een kans voor Matsuo, tot invaller Yow dan toch scoorde. "Het punt is toch gerechtvaardigd. Het siert de ploeg om ervoor te knokken tot het einde."

Eerder op de avond had Kortrijk al gewonnen van Club, waardoor het over Westerlo springt in de stand. "Wat Kortrijk doet, is voor ons niet belangrijk. Wij moeten de punten pakken en laten ook zien dat we het elke ploeg moeilijk kunnen maken. Dat is iets waarop we kunnen bouwen."