Eupen-coach Florian Kohfeldt relativeert na zesde nederlaag op rij

KAS Eupen speelde vrijdagavond tegen Union SG. Er werd opnieuw met 4-1 verloren na een wedstrijd die al snel gespeeld was.

Florian Kohfeldt schoof de schuld meteen naar de efficiëntie die Eupen niet had. Na 90 minuten spelen had Eupen slechts één schot op doel. Union trapte 11 keer tussen de palen. "Het verschil vandaag is dat wij onze kansen niet afmaken en Union dat wel doet, en dat op de juiste momenten", vertelde Kohfeldt volgens Sporza.

Volgens de oefenmeester van Eupen stond zijn team wel goed op het veld. "Op zich hadden we de juiste structuur, stonden goed. Maar we moeten zo hard werken om een kans te creëren, dat we hen in de opbouw veel cadeaus hebben gegeven."

"Maar goed, dit waren vijf topploegen op rij, dat hebben we nu gehad", besluit Kohfeldt. Eupen speelde zijn voorbije wedstrijden tegen Union, Antwerpen, Anderlecht, KAA Gent en Standard, voordien verloor het ook van KV Mechelen. In de laatste drie wedstrijden slikte doelman Gabriel Slonina maar liefst 11 doelpunten.