Dolberg spaart zijn ploeg niet en gebruikt harde woorden, maar ook... "Ik had een penalty moeten krijgen"

Kasper Dolberg laat zijn emoties meestal niet zien, maar na de wedstrijd tegen Standard klonk hij toch kwaad. Zijn ploeg had een 0-2-voorsprong weggegeven. "Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt en het lag niet aan de sfeer in het stadion!"

Daarmee wou hij zeggen dat Anderlecht het enkel en alleen aan zichzelf te wijten heeft dat ze verloren in Luik. En daar heeft hij een punt. "Wat er gebeurd is? Ik heb er niet echt een verklaring voor. Een gebrek aan karakter", had hij toch wel harde woorden in petto.

"Ik heb al in stadions gespeeld met een soortgelijke sfeer, maar daar gingen we zo niet ten onder. Ik heb nog nooit zo'n remontade meegemaakt. Dit mag je gewoon niet weggeven. Een verklaring? De enige die ik heb is dat we te veel zelfvertrouwen hadden, dat we te zeker waren van onszelf", zuchtte hij luid.

Begrijp niet dat ik geen penalty kreeg

Maar ook vond hij dat Anderlecht nog een kans had moeten krijgen op de gelijkmaker. Zinho Vanheusden hield hem wel heel opvallend vast, maar de VAR reageerde niet. "Ik begrijp het niet, want hij hield me strak vast en ik kon niet op mijn benen blijven staan. Ja, daar moest ik een penalty krijgen. Waarom die niet gegeven is, daar kan ik niet bij."