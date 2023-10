Karel Geraerts had zijn debuut anders voorgesteld bij Schalke 04

Karel Geraerts werd tijdens de interlandbreak aangesteld om Schalke 04 terug op de rails te krijgen. Zijn debuut was echter in mineur.

Karel Geraerts had zijn debuut bij Schalke 04 anders voorgesteld. De kersverse trainer begon met een pijnlijke 3-0 nederlaag. Zo heeft hij nog niet voor de ommekeer kunnen zorgen bij de Duitse traditieclub die momenteel actief is in de tweede Bundesliga.

Voor de rust stond Schalke 04 al op een dubbele achterstand. Dit dankzij doelpunten van Lars Stindl en Igor Matanovic. Geraerts probeerde het tij te keren door drie wissels door te voeren tijdens de rust, maar een eigen doelpunt van Henning Matriciani zette de 3-0 eindstand op het bord.

Door deze nederlaag kan Schalke 04 nog niet naar boven kijken. Ze staan amper 16de op 18 ploegen en dit met in totaal 7 punten. Geraerts gaat allereerst moeten proberen om de degradatie af te wenden.