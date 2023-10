Riemer geeft uitleg voor verrassende en complete inzinking Anderlecht: "Dit heeft niets te maken met de sfeer in het stadion"

Brian Riemer kon zijn ogen niet geloven. In negen minuten tijd gaf Anderlecht een 0-2-voorsprong helemaal uit handen om er nooit meer van te herstellen. De coach was niet bepaald mals voor zijn spelers.

Riemer verloor met Anderlecht voor de eerste keer sinds de openingsspeeldag op Union. Maar deze nederlaag deed meer pijn, want zijn ploeg staat er en die dubbele voorsprong mag je eigenlijk nooit weggeven. "Psychologie is een gek gegeven", vertelde Riemer achteraf.

"We scoren de 0-3 en die wordt achteraf afgekeurd. Als dat doorgaat, is het helemaal over. Maar ineens veranderde de dynamiek van de wedstrijd. Pas op, dat is zeker geen reden om te verliezen, maar zij kregen weer geloof. Dit soort fases beslist voetbalwedstrijden. We moeten echter vooral naar onszelf kijken. Dit mag nooit gebeuren!"

Leermoment, want terugdraaien kan toch niet meer

Maar hoe kan je in 9 minuten ineens drie goals incasseren? "Als je zo snel na elkaar goals binnen krijgt, heeft dat een impact op de gemoedstoestand van de spelers. Dit is een grote ontgoocheling. Hier moet je uit leren, want terugdraaien gaat toch niet meer."

"Ik had al gewaarschuwd dat ze bij de les moesten blijven als het zo goed gaat. Dat is gevaarlijk. In deze situatie moeten we ervoor zorgen dat zulk concentratieverlies niet mogelijk is. In negen minuten verliezen we de match. En met de sfeer heeft dit niets te maken, want we hebben spelers die al grotere matchen gespeeld hebben. Dit heb ik ook al meegemaakt."