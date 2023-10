Thorgan Hazard heeft belangrijke boodschap voor fans van Anderlecht en Standard met oog op Clasico

Thorgan Hazard staat op het punt om zijn eerste Clasico met Anderlecht mee te maken. De Rode Duivel kijkt uit naar de wedstrijd van zondag.

Anderlecht zal zijn ervaren spelers nodig hebben in Sclessin. Met zijn 30 jaar valt Thorgan Hazard nu in die categorie. In een interview met La Dernière Heure verklaart hij zijn ongeduld: "Ik kijk ernaar uit. Ik heb wat beelden gezien van de overwinning van Standard op Brugge en het was warm. Ik hoop op een geweldige sfeer zondag."

Maar Thorgan ziet het soort uitbarstingen zoals de laatste jaren al eens het geval was niet zitten: "Als ik een boodschap kan sturen naar de fans aan beide kanten: laat ons voetballen. Blijf kalm en doe geen domme dingen. Er zijn al genoeg problemen in de samenleving om er niet nog meer aan toe te voegen rond een voetbalwedstrijd. De show moet in de eerste plaats op het veld zijn."

Wat zijn fitheid betreft, is de aanvallende middenvelder van Anderlecht geruststellend: "Ik voel me fysiek steeds beter. Om goed te spelen, moet ik in goede conditie zijn. Ik heb al lang geen drie starts op rij meer gehad. In de laatste tien minuten heb ik nog steeds last van krampen. Ik heb wat meer tijd nodig om weer 100% te worden."