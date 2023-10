Van Bommel komt met verklaring voor rode kaart tegen Charleroi

Tijdens de wedstrijd Charleroi-Antwerp vielen twee rode kaarten, maar toch eindigde de wedstrijd met 11 vs 11 en moest geenenkele bankzitter vroegtijdig gaan douchen.

Het lijkt wel het begin van een raadseltje. Maar bij Charleroi-Antwerp kregen beide coaches een rood karton onder de neus geduwd van scheidsrechter Wesli De Cremer. Mazzu kreeg zijn kaart na de 2-2 gelijkmaker van Antwerp. Bij de balverovering van Antwerp op Ilaimaharitra bleef de Franse Malagassiër op de mat liggen maar De Cremer vond het geen fout. Mazzu duidelijk wel.

Even later kreeg ook Van Bommel een rode kaart al was het nog niet exact duidelijk waarvoor hij die kreeg. Voor de tv-interviews nam assistend Andries Ulderink de honneurs waar maar op de persconferentie was Van Bommel wel aanweizg om de rode kaart te duiden.

"Een geblesseerde speler van Charleroi komt gewoon opnieuw het veld opgelopen. Bataille ziet hem niet, draait open en verliest dan in het duel de bal waarna Charleroi een directe aanval krijgt. Daar heb ik dan wel iets van gezegd", vertelt Van Bommel.

"Ik vond het ook niet onterecht dat ik daar iets van zei. Ja, het kan zijn dat ik uit mijn vak stond. Maar ik vind het heel lastig als je met de scheidsrechter niet in dialoog kan gaan of even een gesprek kan hebben om beslissingen te duiden", besluit hij.