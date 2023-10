Ex-scheidsrechter Tim Pots velt oordeel over rode kaart van Mark Van Bommel

Antwerp verloor zaterdag met 2-3 van Charleroi, een nederlaag die we niet meteen zagen aankomen. Tot overmaat van ramp kreeg coach Mark Van Bommel op het einde nog een rode kaart.

Mark Van Bommel kreeg naar eigen zeggen rood omdat hij een fout zag van ref Wesli De Cremer en die ook benoemde. "Een geblesseerde speler van Charleroi komt gewoon opnieuw het veld opgelopen. Bataille ziet hem niet, draait open en verliest dan in het duel de bal waarna Charleroi een directe aanval krijgt. Daar heb ik dan wel iets van gezegd."

Volgens oud-scheidsrechter Tim Pots een zeer strenge beslissing. "Heel streng, om dezelfde redenen als bij Mazzu. Geen opeenstapeling van wangedrag, geen fysiek contact. Van Bommel geeft zelf aan dat hij de kaart terecht vond omdat hij uit zijn vak is gestapt", vertelt hij bij HLN.

Uiteindelijk ziet Pots ook nog wel wat De Cremer heel goed doet. "Maar dat laatste is voor mij onvoldoende om een uitsluiting te rechtvaardigen. Dat lijntje is niet absoluut. De body language van Wesli De Cremer in die fase vond ik oké. Hij geeft uitleg en blijft rustig, wat hem siert."