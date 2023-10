Marc Degryse snapt het zelf niet meer na Standard - Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Anderlecht heeft zondag de Clasico verloren met 3-2. Dit na 0-2 voor te komen, en nadien alles uit handen te geven.

Ook Marc Degryse zag dat Anderlecht dit nooit uit handen mocht geven. De Brusselaars begonnen geweldig aan de wedstrijd en scoorden meteen drie keer, al werd hun derde doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

"Wie zou bevestigen: Anderlecht of Standard? Dat was dé vraag van het weekend. Anderlecht startte met de juiste intenties, probeerde te domineren én scoorde. Thorgan Hazard was belangrijk, Dreyer en Leoni blonken uit. Anderlecht gaat door op zijn elan, dacht ik. Ik was gecharmeerd", begon Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Na de rust liep dan plots alles mis bij Anderlecht. "Maar dan die tweede helft. Wat was dat allemaal? Niemand had dit zien aankomen. Anderlecht heeft veel ervaring in de ploeg en toch geraakte het op tien minuten tijd het spoor zó bijster. Onbegrijpelijk."

"Wat me tegenviel: er kwam gewoon geen reactie na de doelpunten van Standard. Riemer probeerde het tij nog te keren met jongens als Arnstad, Flips en Vázquez. Maar zij brengen te weinig in zulke topmatchen", besluit Degryse.