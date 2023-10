1 jaar na ontslag van Felice Mazzu: Anderlecht deed recordaantal transfers

Op 24 oktober 2022 werd Felice Mazzu ontslagen. Dat gebeurde een dag na de stopgezette match op Sclessin.

Na de ontspoorde match tegen Standard zocht het clubbestuur van RSC Anderlecht zijn toevlucht in Tubize. Daar kreeg Felice Mazzu te horen dat hij ontslagen werd.

Mazzu stond toen twaalfde, na 8 nederlagen in 14 wedstrijden. Vorig seizoen lukte het ook Robin Veldman en Brian Riemer niet meer om de ploeg op de rails te krijgen, waardoor de ploeg op een historisch dieptepunt eindigde, zonder play-offs.

Sinds het vertrek van Mazzu heeft RSC Anderlecht ondertussen al 35 transfers gedaan. Er kwamen 14 nieuwe spelers, er waren 21 vertrekkers. Een overzichtje...

Vertrek in januari: Duranville, Hoedt, Aït El Hadj, Silva, Esposito.

Vertrek in de zomer: Verbruggen, Murillo, Van Crombrugge, Delcroix, Sadiki, Kana, Refaelov, Trebel, Slimani, Olsson, Nkaka, Ishaq, Mykhaylichenko, Bundu, Wellenreuther en Dauda.

Nieuwkomers in januari: Slimani, Dreyer.

Zomeraankopen: Dolberg, Vazquez, Hazard, Flips, Rits, Patris, Dupé, Schmeichel, Mendel, Augustinsson, Delaney en Lonwijk.

Het was de grootste transferactiviteit die Anderlecht ooit had. Ook in de staff werd er duchtig geschoven. Daar waren er 11 vertrekkers en 8 nieuwkomers in dezelfde tijdspanne.