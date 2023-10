Amateurploeg trekt met straf aantal bussen en fans naar Sclessin voor bekermatch

Op 1 november speelt KRC Harelbeke op Standard voor de Croky Cup. Dat doen ze met een heel leger aan fans mee.

13 bussen en 750 supporters. KRC Harelbeke, uit tweede amateur, wil de zestiende finales van de Croky Cup op bezoek bij Standard niet zomaar laten passeren.

“Als amateurclub zijn we ongelooflijk trots dat niet minder dan 750 fans meegaan naar Sclessin”, klinkt het bij de club. “Op amateurniveau is dit ongezien. Veel eersteklasseclubs halen die aantallen ook niet voor een verplaatsing.”

“U zal zich nog wel de gratis abonnementenactie herinneren, waarbij we 4.500 aanvragen kregen. Doorgaans trekken we nu zo'n 1.000 toeschouwers in ons leuke Forestiersstadion. En de interesse voor de verplaatsing naar Luik versterkt ons in de vaststelling dat onze Ratjes springlevend zijn.”

De fans maken er een hele belevenis van. Vanaf 14 uur worden de fans in de kantines verwacht. En ook sportief zijn de verwachtingen groot. 42 jaar geleden schakelde Harelbeke Standard al eens uit in de Beker van België.

“Het was het grote Standard met Preud'homme, Gerets, Tahamata en andere kleppers dat datzelfde seizoen de finale van Europabeker II speelde tegen Barcelona. Kunnen onze Ratjes dat nog eens overdoen?”, vraagt men zich af in Harelbeke.