Romelu Lukaku "speelde voor dood" voor de kleedkamer van Inter Milan

Zondag keert Romelu Lukaku terug naar Inter. Er wacht hem een wel heel bijzonder welkom met zijn nieuwe ploeg AS Roma.

De terugkeer van Romelu Lukaku volgend weekend naar Inter Milan is voorpaginanieuws in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

De harde kern van Inter heeft al de nodige middelen voorzien. Tienduizenden fluitjes werden uitgedeeld om Big Rom uit te fluiten tijdens de match.

Zijn flirt met Juventus en AC Milan terwijl Inter een akkoord probeerde te bereiken met Chelsea werd hem totaal niet in dank afgenomen. Maar Lukaku zou ook zijn oude ploegmaten op dat cruciale moment gigantisch in de steek gelaten hebben, zo schrijft de Italiaanse krant.

“Tijdens de beslissende uren van de onderhandelingen tussen Inter en Chelsea probeerde iedereen contact op te nemen met Romelu, maar niemand slaagde daarin”, staat er te lezen. “Noch via WhatsApp, noch via e-mail, noch via telefoontjes.” De Rode Duivel zou “voor dood hebben gespeeld”, ook voor zijn ‘broer’ Lautaro Martinez, klinkt het nog.