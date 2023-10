Na nieuwe marktwaardes op Transfermarkt: "Een kwartier later al een mail van een voorzitter"

Deze week lanceerde Transfermarkt een update van de marktwaardes. Meteen gespreksonderwerp nummer één in het voetbalwereldje.

De website Transfermarkt is niet meer weg te denken uit het huidige voetbal. Het Duitse bedrijf, opgericht in 2000, heeft met Bart Tamsyn vanaf 1 januari ook in ons land een medewerker vast in dienst. Tamsin begon als vrijwilliger voor de website en zal het vanaf 2024 als zijn fulltime job doen.

De nieuwe marktwaardes die deze week gelanceerd werden, waren meteen het gespreksonderwerp bij uitstek. Zo werd Arthur Vermeeren de duurste speler in de Belgische competitie, met een marktwaarde van 25 miljoen euro. Dat was 7 miljoen euro meer dan de vorige keer.

Al is niet iedereen altijd blij met de prijzen die op het hoofd van voetballers geplakt worden. “We hebben eigenlijk best wel een goede samenwerking met clubs en makelaars”, vertelt Tamsyn aan Gazet van Antwerpen. “Dat wil daarom niet zeggen dat ze altijd akkoord gaan met de marktwaarde die wij aan hun spelers geven.”

Lang moest Tamsyn niet wachten op de nodige kritiek. “Nauwelijks een kwartier na de bekendmaking van de nieuwe marktwaardes in de Jupiler Pro League kreeg ik al een mail van een voorzitter van een Belgische club. Hij had een andere idee over de marktwaardes van de spelers van zijn club.”

“Voor alle duidelijkheid: wij maken daar geen probleem van. We gaan graag in dialoog om aan die mensen onze visie, gesteund op onze data, te geven. Wij zijn echter niet omkoopbaar of manipuleerbaar.”