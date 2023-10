Union-sterkhouder is héél duidelijk en legt uit waarom hij géén interesse heeft in transfer naar Club Brugge

Koki Machida is één van de sterkhouders in de verdediging bij Union SG. De Japanner geniet de concrete interesse van Club Brugge, maar denkt helemaal niet aan een transfer.

Union huurde Koki Machida vorig seizoen van Kashima Antlers. Les Unionistes legden in het tussenseizoen één miljoen euro op tafel om de 26-jarige verdediger definitief naar het Dudenpark te halen.

Club Brugge was én is nog steeds geïnteresseerd in de diensten van de Japanse verdediger. De West-Vlamingen wilden afgelopen zomer al twee miljoen euro op tafel leggen, maar Union wimpelde de interesse simpelweg af.

Ik heb slechts één doel: de titel pakken met Union SG

“Ik heb inderdaad van interesse van andere clubs gehoord”, aldus Machida in La Dernière Heure. “Ik speel met Union aan de top in België en we spelen Europees voetbal. Een transfer? Ik heb slechts één doel: de titel pakken met Union.”