'FC Barcelona zal gesprekken starten om Vermeeren in januari over te nemen'

Arhur Vermeeren heeft zich afgelopen seizoen en ook dit jaar opnieuw flink in de kijker gespeeld. Grote clubs willen hem graag overnemen van Antwerp.

FC Barcelona lijkt in poleposition te staan om Vermeeren te contracteren. Volgens transferexpert Ekrem Konur zal Barcelona nu ook beginnen met onderhandelen om Vermeeren in januari over te nemen.

Eerder kwam al naar buiten dat verschillende grote Premier League-clubs geïnteresseerd zijn in het toptalent van The Great Old. Ook Barcelona toonde al verregaande interesse en zou hem nu graag ook effectief willen overnemen.

De 18-jarige Rode Duivel speelde al 51 wedstrijden voor Antwerp waarin hij zeven assists gaf en twee keer de netten deed trillen. Zijn transferwaarde steeg onlangs tot zo'n 25 miljoen euro.