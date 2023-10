Helemaal verdwenen: Anderlecht-middenvelder lijkt niet meer in de plannen voor te komen

Justin Lonwijk werd dit seizoen door Anderlecht gehuurd van Dinamo Kiev. De Nederlandse middenvelder heeft echter nog maar in drie wedstrijden mogen meespelen, goed voor 31 minuten. En de laatste twee matchen zat hij zelfs niet op de bank.

Riemer moet keuzes maken. Op het middenveld is de concurrentie sowieso moordend en nu blijkt dat ook Mario Stroeykens hem voorbij is gestoken in de hiërarchie. Lonwijk is zo helemaal uit de roulatie verdwenen, al is hij fit, want hij traint mee met de A-ploeg.

Lonwijk heeft de pech gehad dat hij aankwam bij Anderlecht met een conditionele achterstand. Hij speelde niet meer sinds half april en mocht zijn debuut maken tegen Antwerp. Een match waarin hij zich blesseerde. "Heel ongelukkig", noemde Riemer het achteraf.

Met nu ook Majeed Ashimeru die terugkeert en Thomas Delaney die bijna klaar is, dreigt het een rampseizoen te worden voor de 23-jarige, die volgens Riemer ook wel op de flank kan spelen. Maar straks is ook Yari Verschaeren weer fit...