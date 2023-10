Mark Van Bommel ziet hoe het moeilijk kan worden voor Antwerp: "Tol van succes"

Zondagmiddag zal Antwerp het opnemen tegen Club Brugge. Geen gemakkelijke opdracht. Zeker niet na een doordeweekse Champions League-wedstrijd.

Door de strakke planning van Antwerp wordt elke wedstrijd toch net iets moeilijker. "Het is de tol van het succes. Als je alles wint en je kwalificeert voor de Champions League, moet je ermee rekening houden dat je tikken gaat krijgen. Nu is het zaak om daar goed mee om te gaan", vertelde Van Bommel volgens Sporza.

De oefenmeester van Antwerp blikte ook al even vooruit op de wedstrijd tegen Club Brugge. "Op Club Brugge gaan spelen is altijd moeilijk, wanneer dan ook. Wij willen alles winnen, maar dat geldt ook voor hen."

Antwerp staat momenteel zesde in de stand met 17 punten. The Great Old speelde in zijn laatste vijf competitiewedstrijden drie keer 0-0 gelijk. Daarnaast werd met 4-1 gewonnen van Eupen, en afgelopen week met 3-2 verloren van Charleroi.