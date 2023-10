Verrassend vertrouwen na de 3-2 van paars-wit bij Standard: "Waarom zouden we in Anderlecht niet kunnen winnen?"

De ineenstorting van paars-wit bij Standard is niet onopgemerkt gebleven. Na die 3-2 is Anderlecht ook in de ogen van andere tegenstanders in de Jupiler Pro League misschien toch een tikkeltje minder onaantastbaar geworden.

Het ontvangt als nummer 2 zaterdag de nummer 10, OH Leuven. Dat trekt niet met een bang hart naar het Lotto Park, al heeft dat ook wel wat te maken met het resultaat van de Leuvenaars vorig weekend. "Da's heel anders dan met een verliesmatch op zak", weet Siebe Schrijvers. "We behaalden een hele mooie 4-0-overwinning."

© photonews

De creatieve middenvelder benadrukt dat Leuven zeker geen schrik zal hebben om het tegen een topploeg op te nemen. "Vertrouwen hebben we sowieso. Dat was niet vanzelfsprekend na de weken die we voordien gehad hebben. Wij gaan volle bak voor een goed resultaat."

Dat opvallende vertrouwen is ook te merken in de commentaren van zijn ploegmaat Hamza Mendyl, tegen STVV één van de uitblinkers. "Het zal op Anderlecht een moeilijke match worden, maar we zijn nu enorm gemotiveerd om daar een goed resultaat neer te zetten. En misschien wel de drie punten te pakken."

© photonews

Er wordt dus niet vooraf vrede genomen met een punt aan Leuvense kant, wat je op basis van de rangschikking misschien wel zou verwachten. "Waarom zouden we in Anderlecht niet kunnen gaan winnen? Daar hoop ik alvast op en zo kunnen we ook opnieuw klimmen in het klassement."