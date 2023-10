Frutos spreekt klare taal over slaagkansen van Vazquez bij RSC Anderlecht

Nicolas Frutos blijft voor eeuwig en altijd aan Anderlecht verbonden. Dinsdag staat hij echter in het andere kamp.

RSC Anderlecht speelt dinsdag voor de zestiende finale van de Croky Cup op bezoek bij La Louvière, de club waar Nicolas Frutos sportief directeur us.

Met mogelijk ook Luis Vazquez aan de aftrap in plaats van Kasper Dolberg. “Ik stuur Vazquez af en toe een berichtje”, zegt Frutos aan Het Nieuwsblad. “Hij gaat nog ontploffen, maar die jongen heeft wat aanpassingstijd nodig.”

De verwachtingen zijn volgens Frutos te hoog. “Luis komt vanuit Argentinië voor 5 miljoen en men verwacht van hem dat hij elk uur dat hij speelt twee goals zal maken. Dat is niet realistisch.”

Er is nog heel wat werk aan de winkel om Vazquez te laten draaien bij paarswit. “Hij moet wennen aan de stijl van Anderlecht. Mati Suarez had daarvoor 2,5 jaar nodig, hè. Vazquez spreekt ook alleen Spaans.”

“Wat ik niet snap, is dat hij nu alleen Engels leert. Om met de coach te praten, oké. Maar om te integreren in België kun je als Argentijn veel beter Frans leren. Dat is voor ons makkelijker. Lees elke dag de krant en je bent er snel mee weg.”