Jan Ceulemans over de crisis bij Club Brugge: "Daar wordt volgens mij te weinig naar gekeken"

Jan Ceulemans blijft Club Brugge van dichtbij opvolgen. Ook bij hem doet het pijn dat het niet beter loopt op dit moment.

Na een snertseizoen wilde Club Brugge dit jaar weer helemaal bovenin meespelen. Toch liep de competitiestart minder goed dan verwacht. En dan wordt al snel het woord ‘crisis’ in de mond genomen in het Jan Breydelstadion.

“Het blijft toch wel zo: als Vanaken goed is, is Club ook goed. En omgekeerd. Maar ik heb vooral het gevoel dat men denkt: hoe meer goede voetballers er in de ploeg staan, hoe beter we gaan voetballen”, zegt Jan Ceulemans aan Het Nieuwsblad.

“Dat is dus niet waar. Met de beste sjotters win je meestal geen match. Er is evenwicht nodig. Daar wordt volgens mij te weinig naar gekeken. Beter iemand die veel meer ballen recupereert. Dat zagen we bij Balanta, ook in Lugano.”

Ook tegen Genk en STVV speelde Balanta mee. “We weten hoeveel beperkingen hij heeft, maar hij heeft wel pit. We kunnen wel kritiek hebben op de verdedigers, maar al die jongens daarvóór moeten ook een bal afpakken, hè. Het moet niet altijd mooi zijn. Als er maar wordt gewonnen. Zo denken supporters er ook over.”