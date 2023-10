Bijzondere gast dook op bij duel tussen KV Mechelen en Cercle Brugge

Speciaal bezoek Achter de Kazerne zaterdag. Carlos Avina, de ex-technisch directeur van Cercle Brugge, kwam langs.

Drie jaar lang was Carlos Avina de technisch directeur van Cercle Brugge. Afgelopen zomer trok hij uiteindelijk naar AS Monaco om daar aan de slag te gaan.

Voor de wedstrijd sprak hij lange tijd met trainer Miron Muslic. “Dat gaat niet over wat er op het veld gebeurd is”, lachte Avina bij Het Laatste Nieuws. “We hadden elkaar al even niet meer gezien en moesten dus wel een beetje bijpraten. We hebben een uitstekende relatie. Het is fijn om elkaar dan eens terug te zien, net als dat het geval is met de spelers.”

Hij volgt Cercle nog altijd goed en dook met een groen jasje in Mechelen op. “Ik kom soms nog naar de wedstrijden. Of dat nu in Brugge is of op verplaatsing, maakt niet echt uit”, ging hij verder.

Zowel bij Cercle Brugge als bij Monaco loopt alles vrij goed. “Maar goed: het draait om het klassement op het einde van het seizoen. Er is nog een lange weg af te leggen, maar we zitten beide op het goede spoor.”