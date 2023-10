Jérémy Doku overleeft aanslag van Antony tijdens Manchester derby

Jérémy Doku is uitstekend bezig bij Manchester City. Dit heeft duidelijk bij Antony voor de nodige frustratie gezorgd.

Manchester City kende weinig moeilijkheden met Manchester United in de Manchester derby. Dan kan u HIER lezen. Het had zelfs Kevin De Bruyne niet nodig om gemakkelijk afstand te nemen.

Voor Jérémy Doku was er deze keer geen hoofdrol weggelegd. De kwieke flankaanvaller kreeg van zijn trainer het nodige rust en viel pas in het slot van de partij in.

Vlak voor hij één van zijn weergaloze dribbels wou lanceren werd hij hardhandig afgestopt door Antony van Manchester United. De Braziliaanse flankaanvaller was duidelijk gefrustreerd en reageerde dit af op Doku. Het kwam ei zo na tussen het handgemeen tussen de twee aanvallers.