Oulare moet nog eens uitleg geven over verdachte loting voor Croky Cup

De loting van de zestiende finales van de Croky Cup werd gedaan door Obbi Oulare. Hij wordt nog altijd aangesproken omdat de trekking doorgestoken kaart leek.

De loting voor de zestiende finales van de Beker van België blijft tot op vandaag een verdachte gebeurtenis. Dat komt omdat Obbi Oulare van tweedeklasser Lierse K. zijn droomloting trok.

Podcaster Gilles Mbiye-Beya die de loting leidde vroeg of Oulare een voorkeur had. “Antwerp thuis”, repliceerde de special guest die meteen ook die wedstrijd als eerste lootte.

“Er is veel over gespeculeerd”, zegt Oulare aan Het Nieuwsblad. “Dat de ballen met opzet niet waren opgeschud. Of dat het warme ballen waren. Maar ik wil nog eens benadrukken dat alles perfect legaal is verlopen.”

Het duel met zijn ex-ploeg verkoos hij boven ploegen als Club Brugge, Anderlecht en Standard, waar hij ook gespeeld heeft.

“Omdat ik zo hard genoten heb van mijn jaar op de Bosuil. Het was het eerste seizoen in 1A. De nieuwe tribunes stonden er nog niet en we douchten in de container achter de goal, maar we hadden een heel goeie groep. Spijtig dat ik daar niet ben kunnen blijven, zeker als je ziet waar de club nu staat.”