Vanhaezebrouck ziet grote problemen opdoemen en kijkt naar bestuur

Hein Vanhaezebrouck neemt het met KAA Gent op tegen Patro Eisden Maasmechelen. En dus is het toch maar wat opletten voor wat de Limburgers zullen laten zien op woensdagavond. De coach is alvast op zijn hoede.

De vraag is hoe Hein Vanhaezebrouck met zijn kleine kern ook deze derde competitie gaat managen. "Ik heb al mensen kansen gegeven in Europa, maar dat was niet altijd een goede zaak. Roteren is eigenlijk altijd en nooit goed."

De coach verwacht zeker na Nieuwjaar de nodige problemen: "Tot dan zullen we het wel kunnen opvangen met onze kern. Maar door de Afrika Cup en de Asian Cup gaan we heel wat spelers zien vertrekken. Als er dan een paar spelers uitvallen, dan kan je geen elftal opstellen."

© photonews

En dus kijkt Vanhaezebrouck nu al uit naar de wintermercato, al weet hij nog niets qua transfers of namen. De vraag is vooral welk budget ze bij de Buffalo's klaarmaken om tijdens de wintermercato nog aan de slag te gaan.

Bekeravontuur

Als KAA Gent op dat moment nog in de Conference League zit én ook in het bekeravontuur, dan kan dat een extra incentive zijn om wat extra spelers in huis te halen. Maar dan moeten de Buffalo's eerst voorbij Patro Eisden Maasmechelen raken.

"Als wij een mindere dag hebben en zij een superdag, dan kunnen ze ons zeker uitschakelen. De tegenstander zal zeer gemotiveerd zijn. Dat hoort bij bekervoetbal. Voor mij is de Beker ook altijd belangrijk, ik heb er al mooie avonturen in beleefd."