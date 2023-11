Weinig over gezegd en geschreven: Verdiende La Louvière een strafschop tegen Anderlecht?

Het B-elftal van RSC Anderlecht plaatste zich voor de achtste finale van de Croky Cup. Daarvoor werd La Louvière opzijgezet.

Benito Raman scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Brian Riemer koos voor maar liefst 10 nieuwe namen in zijn elftal. Enkel Zeno Debast behield zijn plekje.

RAAL vocht voor wat het waard was en kon achteraf tevreden terugblikken op de geleverde prestatie. Maar toch was er iets dat het team wat dwars bleef zitten...

Kort na het uur was er een botsing tussen Kristian Arnstad en Mohamed Soumaré. Een strafschop had zeker op zijn plaats kunnen zijn, zo oordeelt Soumaré zelf.

“Er kan voor gefloten worden”, gaf de aanvoerder mee bij La Dernière Heure. “Misschien niet een 100 procent strafschop, maar toch minstens 60 procent. Voor de rest mogen we trots zijn, we hebben ons laten zien.”

Soumaré voelde dat zijn ploeg Anderlecht bij momenten in moeilijkheden bracht. “We hebben twijfel in hun hoofden laten kruipen. Het blijft ondanks alles een nederlaag, maar we moeten ons voor niets schamen.”