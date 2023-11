Welke eersteklassers sneuvelen vandaag in de zestiende finales van de Croky Cup?

Maar liefst tien wedstrijden staan er vandaag op de agenda in de zestiende finales van de Croky Cup. Dinsdag sneuvelden drie eersteklassers, het is uitkijken of er vandaag nog bijkomen.

Om 15 uur wordt de eerste bekermatch afgetrapt. Competitieleider Union SG speelt in eigen huis tegen Meux. Lierse Kempenzonen ontvangt Royal Antwerp FC en hoopt te kunnen profiteren van de malaise bij de bekerhouder. Wezet ontvangt KRC Genk, OH Leuven hoopt op eerherstel na de zware nederlaag tegen RSC Anderlecht tegen Elene-Grotenberge. Patro Eisden moet iets proberen te rapen tegen KAA Gent, terwijl Dender KV Kortrijk in toom moet houden. SK Beveren ziet dan weer de nodige mogelijkheden tegen hekkensluiter Westerlo, terwijl RWDM in eigen huis Olympic Charleroi moet proberen te kloppen. De match werd in Charleroi verboden, waardoor in Molenbeek gespeeld wordt. Ook ‘s avonds staan nog twee mooie affiches op de agenda. Standard ontvangt KRC Harelbeke, terwijl Beerschot de avond afsluit met een topduel tegen Club Brugge. Wedstrijden genoeg om duimen en vingers van af te likken, maar het is vooral uitkijken hoeveel eersteklassers sneuvelen, net als KAS Eupen, KV Mechelen en Cercle Brugge.