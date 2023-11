Deze JPL-speler spreekt tot eind 2023 niet meer met de (schrijvende) pers

Er zijn van die jongens die op jonge leeftijd al heel veel hebben meegemaakt. Pierre Dwomoh is er daar zo eentje van. Die wil nu eerst de voeten laten spreken vooraleer hij zijn mond opendoet.

Er is al heel veel geschreven over Dwomoh. Bij Antwerp werd hij uit de A-kern gezet, zijn uitleenbeurten aan Braga en KV Oostende werden geen groot succes en hij werd niet meer opgeroepen voor de nationale jeugdploegen sinds hij er eens zonder verwittiging vertrok.

Dwomoh doet het goed bij RWDM en werd al verschillende keren aangevraagd door de clubwatchers voor een interview. Dat werd door de persverantwoordelijke telkens afgewimpeld. Dwomoh wil immers niet praten met de schrijvende pers tot het eind van 2023.

Tegen Olympic Charleroi in de beker stond hij niet in de basis en wou hij na zijn invalbeurt wel reageren voor de camera. “Neen, ik weet niet waarom ik niet in de basis stond. Ik heb geen uitleg gekregen en ik heb die ook niet gevraagd. Ik respecteer immers de keuze van de coach. Mogelijk wilde hij me wat rust gunnen in het vooruitzicht van de belangrijke wedstrijd tegen Kortrijk nu zaterdag."