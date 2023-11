'Na Barcelona en Arsenal azen nog twee Engelse topclubs op speler Antwerp'

Arthur Vermeeren staat al een hele tijd op de radar van Barcelona. Arsenal kwam zich mengen in de debatten, ondertussen zijn er nog enkele andere ploegen die hem er graag zouden bij hebben. En het gaat dus hard.

Arthur Vermeeren is ondertussen Rode Duivel en actief in de Champions League bij Antwerp. Het heeft hem op de radar gebracht van heel wat topteams.

Daarbij onder meer Barcelona en Arsenal, die beiden eerder al genoemd werden als mogelijk geïnteresseerden in Vermeeren. Zeker The Gunners zouden daarbij al even concreet zijn voor de middenvelder.

Manchester City en Tottenham springen in de dans

Volgens Ekrem Konur zouden echter ook Manchester City én Tottenham Hotspur hem graag willen inlijven. Daarmee zit de hele top van de Premier League dus achter Vermeeren aan.

De transferwaarde van de jongeling is het voorbije jaar fiks de hoogte in gegaan. Of hij deze winter dan wel komende zomer effectief een transfer gaat maken is echter nog geen uitgemaakte zaak. Voorlopig wil hij in ieder geval nog rijpen bij de landskampioen.