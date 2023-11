Vanhaezebrouck zet spelers op scherp: "Ik hoop dat ze dat beseffen"

KAA Gent heeft er een goeie zevendaagse opzitten. Ze wonnen drie keer op rij in drie competities. Die lijn wil Hein Vanhaezebrouck doortrekken, maar dit weekend wacht ook het zwarte beest.

Gent kon immers slechts twee van zijn laatste zes matchen tegen de Carolo's winnen. "Tegen een topploeg kunnen ze steeds net wat meer, zelfs op verplaatsing, zoals tegen Union waar ze meer hadden verdiend", klinkt het bij Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Vorig jaar verloor Gent nog in het Stade du Pays de Charleroi. “Vorig jaar verloren we er hoewel we constant in full control waren. We hadden het helemaal aan onszelf te danken. Dat was een domper omdat we toen net terug aan het komen waren en een reeks hadden kunnen neerzetten."

De match is heel belangrijk voor Gent, dat de voeling met de top niet wil verliezen. Union laat immers weinig liggen en heeft al vijf punten voorsprong. “We zitten nu ook weer in een fase waarin we een positieve flow hebben na een goede week: we wonnen in drie verschillende competities. Deze match is voor ons dan ook belangrijk voor het verdere verloop van het seizoen. Ik hoop dat de spelers dit ook beseffen”