Wouter Vrancken duidelijk over Antwerp: "Steek mijn energie niet in andere ploegen"

De topper van het weekend is er eentje tussen Antwerp en Genk. Voor Wouter Vrancken een belangrijk duel met oog op de rest van het seizoen. Revanchegevoelens zijn er niet.

KRC Genk pakte vorig seizoen in allerijl naast de titel in eigen huis door een doelpunt van Toby Alderweireld. Nu staan beide ploegen voor het eerst opnieuw tegenover elkaar. Volgens Wouter Vrancken speelt die match van toen geen rol meer.

"Er is geen sprake van revanchegevoelens", gaf hij volgens Het Laatste Nieuws aan op zijn persconferentie. "We willen gewoon winnen tegen een goede ploeg. Anders kan je bezig blijven. Emotie is het mooie aan sport."

Kloof van zeven punten? Niet belangrijk

De oefenmeester van Genk wil geen energie steken in Antwerp: "Ik steek mijn energie niet in andere ploegen. Het is een lastige competitie. Van Bommel levert goed werk bij Antwerp. We kunnen hen op zeven punten zetten? Daar ben ik ook niet mee bezig."

Over zijn opstelling wilde de coach van Genk niet in zijn kaarten laten zien. Volgens hem kan alles, ook als het gaat over wie in het aanvallende compartiment zal speelminuten maken.