Boven water gekomen bij Anderlecht en nu in het vizier van zowat alle topclubs: klaar voor de Europese top

Elke Anderlecht-fan denkt met plezier terug aan de tijd dat Joshua Zirkzee bij de club speelde. De Nederlander had die 'touch of genius' die ze bij paars-wit zo graag zien. Momenteel maakt hij het mooie weer in Italië, bij Bologna.

En daar zijn ze gek van hem. De 22-jarige aanvaller scoort er nog niet aan de lopende band, maar elk doelpunt dat hij maakt is van weergaloze klasse én belangrijk. En ook zijn assists mogen gezien worden. Zoals vrijdagavond, toen hij Ferguson onmiddellijk na de rust de enige treffer van de partij tegen Lazio aanleverde. Zirkzee wordt nu al gelinkt aan een transfer naar een Europese topclub. In zijn periode bij Anderlecht was er nog de kritiek dat hij zich te veel liet doen in de duels, maar daar heeft trainer Thiago Motta wel komaf mee gemaakt. De Braziliaanse verdedigende middenvelder vraagt van al zijn spelers agressiviteit. 👌 De controle

🔥 De afwerking



Joshua Zirkzee deed alles goed. 😮‍💨🇳🇱 #SassuoloBologna pic.twitter.com/JI7CV5bMM5 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) October 31, 2023 Zijn statistieken tonen het misschien niet aan, maar Zirkzee is zowat de belangrijkste speler van Bologna geworden. Hij maakt zijn ploegmaats beter. De drie goals die hij maakte en de twee assists die hij afleverde, leverden zijn ploeg 9 punten op. Van de elf die ze er hebben. Bologna staat daarmee ook op een verrassende zesde plaats momenteel. Vincent Kompany leerde hem in ploeg spelen, Motta leert hem om zijn truitje nat te maken. Het talent was er altijd al. Niemand met een meer gave technische bagage als de 1m93 grote Nederlander. Zijn passage bij Bayern München kwam te vroeg, maar nu lijkt hij klaar voor de Europese top.