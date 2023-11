Cerlce-coach Miron Muslic is heel duidelijk: "Binnen vijf jaar wil ik daar coach zijn"

Miron Muslic doet het enorm goed met Cercle Brugge en zorgde misschien al wel voor de verrassing van het seizoen tot nu toe. De club uit Brugge staat zowaar vierde in de stand na 12 volledige speeldagen.

Dit zal de club ook voor een groot deel te danken hebben aan coach Miron Muslic. De Oostenrijker steekt zijn grote ambities dan ook niet onder stoelen of banken. "Waar ik binnen vijf jaar wil staan? De Premier League", stelt de Cercle-coach bij Het Laatste Nieuws.

"De Premier League - en het Engels voetbal in zijn geheel - past bij mij. Hard werken, hoog tempo, veel sfeer. Ik denk dat ze daar wel van mijn voetbal houden. In vijf jaar hoop ik daar te coachen. Dan kunnen we nog eens een interview doen. Met fish and chips en een Guinness", gaat Muslic verder.

Als het over de korte termijn gaat, is hij echter minder duidelijk. Zijn contract bij Cercle loopt af aan het einde van dit seizoen. "Voetbal gaat zo snel. Moet ik al denken aan wat er binnen een half jaar zal gebeuren? My goodness. Je wéét niet in welke situatie je dan zit. Ik ben relaxed. Ik heb een makelaar - hij houdt zich bezig met zulke zaken. I don't care, op dit moment. Ik focus me op mijn dagelijkse job."