De Boeck zag Kortrijk in Molenbeek primeur pakken dit seizoen en trekt zich daaraan op

Was het goed wat KV Kortrijk liet zien in het Edmond Machtensstadion? Nee, dat was het niet. Het eerste halfuur was het degelijk, maar daarna moesten de West-Vlamingen vooral verdedigen.

Kortrijk kwam op voorsprong via Ojo, maar een achttal minuten later trok Camara de stand alweer gelijk. De rest van de match waren de (kleine) kansen vooral voor RWDM. Da's misschien ook niet toevallig, want Marco Kana gaf achteraf toe dat de nadruk vooral op de organisatie gelegd wordt.

"We moesten onder de nieuwe coach terug naar de basis. Onze verdediging moet goed staan vooraleer we verder kunnen denken", aldus de middenvelder, die opnieuw als verdediger speelde. "Ons blok stond er toch, want RWDM kwam er moeilijk door. Dat is belangrijk nu."

De Boeck zelf was minder positief, want de vroege voorsprong werd even snel verkwanseld. "Dat was te makkelijk en te snel. Het blok stond daarna inderdaad goed, maar in ons spel zat te veel afval. Maar dit is wel het eerste punt dat we op verplaatsing pakken dit seizoen. We zijn de goeie richting aan het uitgaan, denk ik."