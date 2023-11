Hoe zit het nu met de snelle(re) terugkeer van Fellaini naar België? Club spreekt zich fel uit

Deze week waren er verschillende geruchten over Marouane Fellaini. Die zou stoppen met voetballen en/of snel terugkeren naar België. Zijn makelaar heeft ondertussen een en ander weten te ontkennen, ook bij Francs Borains hebben ze nu gereageerd.

Francs Borains heeft al meermaals getoond dat het ook ambities wil blijven tonen in de Challenger Pro League. Op termijn wordt zelfs gedroomd van de Jupiler Pro League.

De ploeg van voorzitter Georges-Louis Bouchez wil er ook de komende jaren staan en zoekt daartoe extra investeerders. Ook Marouane Fellaini werd deze week al meermaals gelinkt aan de club.

Geen komst als speler

"Zoals je weet heeft Marouane Fellaini geïnvesteerd in onze club, de club waar hij als jeugdspeler actief was. Marouane is aan de laatste fase van zijn carrière bezig in China. Als die erop zit, kan hij een belangrijke rol in onze club komen spelen", gaf Bouchez daarover eerder aan.

Daarom dat nu zelfs gedacht werd dat Fellaini vroeger dan verwacht naar België zou komen. "Maar er is geen sprake van dat hij bij ons komt voetballen", is directeur Pascal Scimè formeel bij La Dernière Heure.