Lionel Messi hakt knoop door over mogelijke terugkeer naar Europa

Lionel Messi maakte afgelopen zomer de verrassende overstap naar Inter Miami. De voetbalwereld keek toe hoe een van de grootsten het Europese voetbal verliet.

Veel mensen zouden graag Lionel Messi terug willen zien op de Europese velden. Maar daar heeft de Argentijn een duidelijke mening over. "Of Europees voetbal voor mij een afgesloten verhaal is? Ja."

"Ik heb een uitzonderlijke carrière achter de rug in Europa en ik heb alles gewonnen waar ik van droomde. Nu dat ik ervoor gekozen heb om naar Amerika te gaan, denk ik niet dat ik ooit nog in Europa zal spelen", ging hij verder bij L'Equipe.

Er gingen veel geruchten de ronde dat Messi dan misschien wel even zou werden uitgeleend aan Barcelona, nu het seizoen in Amerika even stil ligt. Maar ook daar had hij een antwoord op klaar dat niet duidelijker kon. "Nee, absoluut niet. Geen kans."