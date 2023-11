Westerlo krijgt slecht nieuws over Nacer Chadli in volle degradatiestrijd

Westerlo staat voor het levensbelangrijk duel tegen OH Leuven. De Kempenaars kregen echter slecht nieuws te verwerken.

Westerlo moet zaterdagavond op bezoek bij OH Leuven en kreeg voor de wedstrijd slecht nieuws te verwerken. Zo zal het nog een tijdje zonder sterkhouder Nacer Chadli moeten doen.

De middenvelder en voormalige Rode Duivel heeft een kuitblessure die hem al een tijdje aan de kant houdt. Het moest de wedstrijden tegen KV Kortrijk en RWDM al missen, maar daar komt nu minstens één duel bij.

Chadli zal er dus niet bij zijn tegen OH Leuven in wat toch een levensbelangrijke wedstrijd is voor de 'Kemphanen'. Hij zal niet de enige zijn die ontbreekt want ook Josimar Alcocer moet verstek geven omwille van een blessure.