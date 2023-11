Verrassende oplossing in de maak voor Radja Nainggolan?

Radja Nainggolan zit al een tijdje zonder club. Nu doen er geruchten de ronde dat hij wel eens een verrassende move kan gaan maken.

Radja Nainggolan zit sinds deze zomer zonder club. Zijn laatste avontuur speelde zich af bij het Italiaanse SPAL. Dit verliep niet helemaal volgens plan. Hij kampte daar ook met enkele vervelende blessures.

Nu doen er verrassende geruchten de ronde over de Belg. Zo gaat in Indonesië de ronde dat de ex-Rode Duivel zijn carrière in de Indonesische competitie wel eens kan verder zetten. Borneo FC, Persib Bandung, Bhayangkara FC en Bali United zijn de clubs die genoemd worden.

Nainggolan zal binnenkort ambassadeur zijn van het WK U17 dat in Indonesië doorgaat. De middenvelder speelde in zijn carrière al 594 wedstrijden bij veel verschillende clubs. Hij kwam 67 keer tot scoren en gaf 57 assists.