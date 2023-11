Glen De Boeck ziet sterkhouder in een dip zitten: "Ik denk dat hij het zelf ook niet leuk vindt"

KV Kortrijk speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen RWDM. Een zeer matig gelijkspel, maar opvallend was dat Abdelkahar Kadri onzichtbaar was op het veld.

De sterkhouder van de Kerels is nog maar een schim van zichzelf. Dat weet ook coach Glen De Boeck. "Hij haalt zijn beste vorm niet en dat is jammer, want hij is een van onze beste spelers", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Er zal flink gewerkt worden om Kadri terug in vorm te krijgen. "Maar dat komt altijd wel eens voor in een seizoen, zo’n dipje. Ik ga er vanuit dat Kadri het zelf ook niet leuk vindt. Hoe en waarom dat komt, dat zullen we deze week uitvogelen. Ik wil snel de oude Kadri terugzien, want hij is voor ons van zeer grote waarde."

Kristiyan Malinov pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Hij reist deze week dus niet mee met KV Kortrijk naar Brussel voor de wedstrijd tegen Union. "Volgende zondag op Union missen we ook Malinov. Of hij bewust geel pakte? Geen commentaar."