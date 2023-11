Marc Degryse zeer kritisch voor Ronny Deila én speler Club Brugge: "In grinta en engagement trekt het op niks"

Club Brugge verloor op zondag op bezoek bij leider Union SG. Het ziet zo de kloof al oplopen tot twaalf punten. En eigenlijk had blauw-zwart weinig af te dingen op de Brusselse overwinning, want veel indruk maakten ze zelf niet.

Marc Degryse ziet dat het niet goed gaat bij Club Brugge. De analist legt de vinger daarbij op de zere wonde en ziet dat de kwaliteit van het spel te wensen overlaat. Hij legt ook meteen een groot deel van de verantwoordelijkheid bij coach Ronny Deila.

"Club Brugge voetbalde alsof er hen niks kon gebeuren. Terwijl ze nu in de laatste vijf wedstrijden op verplaatsing slechts één op vijftien pakken. Dat begint al met trainer Deila die de verkeerde strijd aangaat met de buitenwereld", aldus Marc Degryse in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

Zinckernagel ook de gebeten hond

"Hij maakt zich keer op keer nerveus over de commentaren en vindt het niet zo slecht als de buitenwereld laat uitschijnen." Maar volgens Degryse is het dus wél slecht wat blauw-zwart laat zien. Het is niet goed wat Deila brengt, vindt hij.

Ook Philip Zinckernagel krijgt de volle lading van Degryse. Hij vindt dat die teveel het hand boven het hoofd wordt gehouden door Deila, die ook al coach was van de Deen bij Standard. "Ik heb 55 minuten lang niets van hem gezien. Intrinsiek is hij een hele goede voetballer, maar in grinta of engagement trekt het op niks."