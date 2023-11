Anderlecht zendt zijn zonen uit: hofleverancier nu ook Dreyer beloond wordt

Uiteraard gaat het hier over het Deens nationaal elftal. Sinds Jesper Fredberg en Brian Riemer er de plak zwaaien, haalden ze maar liefst vier landgenoten naar Anderlecht. Alle vier zijn ze nu ook opgeroepen voor Denemarken.

Een transfer naar Anderlecht is blijkbaar een zegen geweest voor de vier Deense spelers. Thomas Delaney en Kasper Schmeichel hadden er wel nog steeds hun plaats, maar Kasper Dolberg werd vorige maand voor het eerst sinds een tijdje weer opgeroepen.

Nu is het de beurt aan Anders Dreyer, die sinds maart niet meer in de selectie had gezeten. Met zijn zeven goals en twee assists in elf matchen dit seizoen is hij natuurlijk weer in het oog van bondscoach Kasper Hjulmand terecht gekomen. Met vier Deense internationals is Anderlecht de club die de meeste spelers levert.

Denemarken speelt volgende week vrijdag tegen Slovenië en maandag erop tegen Noord-Ierland. Denemarken staat tweede in zijn groep met 19 punten, evenveel als leider Slovenië. Als ze de twee matchen winnen, gaan ze als reekshoofd naar het EK.