'Defour kreeg zijn C4, maar... voormalige Rode Duivel kan al meteen rentree maken bij KV Mechelen'

Steven Defour is niet langer de coach van KV Mechelen. De Rode Duivel slaagde er niet in om het zwalpende schip op de juiste koers te krijgen. Maar dat wil niét zeggen dat hij moet ophoepelen.

Voor de duidelijkheid: KV Mechelen is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach. Fred Vanderbiest leidt momenteel de trainingen, maar Malinwa wil de nieuwe T1 zo snel mogelijk presenteren.



Ondertussen is er ook nieuws over Steven Defour. Gazet van Antwerpen weet dat zijn hoofdstuk Achter De Kazerne mogelijk niet geschreven is. Mechelen hoopt hem in een andere functie aan boord te houden.

Niet concreet, maar...



Een (verlengd) verblijf van Defour bij Mechelen is nog niet concreet, maar binnen de club wijzen de neuzen alvast in dezelfde richting. Het is echter de vraag of de voormalige Rode Duivel zo'n nieuwe functie zelf ziet zitten.