Dit heeft Portugese media te zeggen over Antwerp

Antwerp neemt het dinsdagavond op tegen Porto. Geen makkelijke opdracht voor Antwerp dat tot nu toe 0 op 9 pakte in de Champions League. Ook de Portugese media merkt op dat The Great Old moeilijkheden kent in de CL.

Porto verloor afgelopen weekend met 0-1 van de nummer 16 in de Portguses competitie. Geen leuk resultaat, zeker niet voor een CL-duel. Toch vindt Noticias AO Minuto dat de wedstrijd tegen Antwerp goed gelegen komt. 'FC Porto-Antwerp: Belgische chocolade om bittere nederlaag te verzachten.' Ook bij Sapo Desporto merken ze op dat Antwerp het niet makkelijk heeft op dit moment. 'Bij Antwerp kan niet gezegd worden dat ze hun beste vorm kennen. Ondanks twee opeenvolgende overwinningen, werd het seizoen van het Belgische team gekenmerkt door onregelmatigheden.' 'Als de zaken niet goed zijn in de competitie, is de situatie in de Champions League nog erger. Met drie nederlagen in evenveel wedstrijden moeten de Belgische kampioenen punten pakken om hun Europese ambities levend te houden', klinkt het verder.





