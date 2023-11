Marco Kana, Anderlecht-huurling krijgt harde leerschool bij Kortrijk: "Coach De Boeck heeft het beste met me voor"

Marco Kana werd door Anderlecht uitgeleend om sterker te worden. En dat is precies wat trainer Glen De Boeck met hem aan het doen is. De 21-jarige middenvelder moet nu als linkerverdediger door het leven.

De Boeck speelt met een driemansdefensie en daarin is Kana de linkse pion geworden. Omwille van zijn voetballende kwaliteiten rekent hij ook op hem om de aanval op gang te brengen. "Het is inderdaad de eerste keer dat ik daar speel", lacht Kana, een teken dat het hem weinig deert.

"De coach helpt me daarmee. Hij weet dat ik een middenvelder ben, maar ik ben klaar om dit te doen. Ik zal er een betere speler door worden en kan het team helpen. Ik sta lager, maar ik probeer me aan te passen. Voor mij is het belangrijk om goed en veel te spelen. De coach heeft me dat ook uitgelegd", aldus Kana.

Bij Anderlecht was het niet makkelijk om eens te spelen en daarna maanden niet

Want de bedoeling is nog altijd om terug te keren naar Anderlecht, of om een andere stap hogerop te zetten. "Ik wist dat dit een belangrijk seizoen voor mij zou worden. Ik moet leren een opeenvolging van matchen te verteren. Bij Anderlecht was het niet makkelijk om eens te spelen en daarna maanden niet."

Wat ook wel de aanleiding kan geweest zijn tot zijn vele kleine blessures. "Door veel te spelen word je niet enkel beter, maar ook fitter. Ik was nog jong bij Anderlecht en je speelt met mannen. Ik kon ook niet week in, week uit spelen. Da's moeilijk dan."

Hij moet helpen Kortrijk in 1A te houden, maar meent dat de West-Vlamingen daar genoeg kwaliteiten voor hebben. "We kunnen nog veel stappen zetten. De focus nu ligt op het verdedigend blok, maar we hebben zoveel goeie spelers. Aan de bal kunnen we nog heel veel progressie maken."